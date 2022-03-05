Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Правительственный Ил-96 вылетел в США

Российский правительственный борт Ил-96 вылетел в Вашингтон из Санкт-Петербурга

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в США из Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Российский борт направляется в Вашингтон. Воздушное судно вылетело в 09:41 по московскому времени. Как указывают данные портала, 4 марта борт находился в Москве, откуда и вылетел в Санкт-Петербург.

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» используют высокопоставленные российские чиновники и журналисты кремлевского пула.

Ранее европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.