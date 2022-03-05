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В марте в Красноярске пройдет фестиваль «Театральная весна»

В марте в Красноярске пройдет фестиваль «Театральная весна»

Фото: Министерство культуры Красноярского края

С 15 по 27 марта в Красноярске пройдёт краевой фестиваль «Театральная весна 2022». Об этом сообщает KrasnoyarskMedia.

Зрители увидят 23 спектакля конкурсной программы. На фестивале заявлены 34 номинации, в числе которых «Лучшая премьера в драматическом театре», «Лучшая работа режиссёра в спектакле драматического театра», «Лучшая премьера сезона в музыкальном театре», «Лучшая премьера для детей и подростков».

Гостем фестиваля в этом году станет Хакасский национальный театр кукол «Сказка», который входит в десятку лучших театров страны для детей и молодежи. Зрителям представят трагикомедию «Кавказский меловой круг» и спектакль «Красная Шапочка».

Завершится фестиваль 27 марта, в Международный день театра. Церемония закрытия и награждение победителей пройдёт на сцене Красноярского драматического театра имени Пушкина.

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Сергей Истомин
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