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Посол в Германии заявил о сотнях обращений россиян из-за дискриминации

Посольство России направило ноту в МИД Германии из-за сообщений о дискриминации россиян
Посольство России в Берлине

Посольство России в Берлине. Фото: Николай Филяков / РИА Новости

В посольстве России в Германии регистрируют сотни обращений россиян в связи с дискриминацией в их адрес в ФРГ. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает ТАСС.

По словам дипломата, российское посольство направило ноту в МИД Германии из-за сообщений о дискриминации соотечественников. «Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию», — подчеркнул он.

При этом, по словам посла, посольства и консульские учреждения России в ФРГ продолжают работать в штатном режиме, несмотря на поступающие угрозы.

Ранее сообщалось, что глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации граждан страны с российскими корнями. По ее словам, немецкие власти будут в равной степени защищать граждан как российского, так и украинского происхождения.

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Виктория Кондратьева
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