В Германии выступили против дискриминации граждан с российскими корнями

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила против дискриминации граждан страны с российскими корнями. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка», — заявила Фезер. По ее словам, власти будут защищать граждан как российского, так и украинского происхождения. «Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии», — добавила она.

Ранее прекратить нападки на проживающих в ФРГ россиян и белорусов призвала глава МИД Германии Анналена Бербок. До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан.