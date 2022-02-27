Москалькова рассказала о травле россиян за рубежом со стороны иностранцев

Некоторые россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Instagram-аккаунте.

«Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские», — написала омбудсмен.

В своей публикации Москалькова рассказала, что к ней обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, в то время как сотрудники правоохранительных органов не предприняли никаких мер: «Дальнобойщик В. ехал из Германии в Бельгию за грузом. На парковке грузовых автомобилей его машине разбили все фары, а прибывшие полицейские развели руками и уехали».

Ранее в феврале Москалькова заявила, что ситуация в Донбассе «отвечает всем признакам геноцида». Она добавила, что люди, которые выезжали с территории Луганска и Донецка, «отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня».