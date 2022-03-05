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Суд продлил арест ректору Шанинки Сергею Зуеву

Обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей ректору Шанинки Зуеву продлили арест

Фото: Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции»

В Москве продлили арест ректору Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергею Зуеву. Об этом в субботу, 5 марта, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Тверской районный суд продлил арест на семь месяцев 25 суток — до 5 июня 2022 года. Зуев обвиняется по статье 159 (Мошенничество) УК РФ. По данным следствия, он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

7 февраля сообщалось, что состояние здоровья ректора Шанинки Зуева в «Матросской Тишине» резко ухудшилось.

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Владимир Седов
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