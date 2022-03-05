Врач назвала способ сделать COVID-19 управляемым

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко назвала способ сделать COVID-19 управляемым. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, управляемый инфекционный процесс может быть только, если население массово вакцинируется от коронавируса и сформируется коллективный иммунитет, о котором уже так долго говорят. Врач подчеркнула, что только при таком сценарии инфекционные процессы могут быть управляемыми. «А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико», — объяснила специалист.

Ранее Лысенко заявила, что уровень антител к коронавирусу можно будет не измерять, если он станет сезонным заболеванием. Она оценила необходимость следить за антителами к COVID-19 в будущем и разрешила не измерять их при переходе вируса в сезонную болезнь. Врач подчеркнула, что это не обусловлено напрямую распространением омикрон-штамма.

