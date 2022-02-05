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Врач оценила необходимость следить за антителами к COVID-19 в будущем

Врач Лысенко разрешила не измерять антитела при переходе COVID-19 в сезонное заболевание

Фото: Pixabay

Главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что уровень антител к коронавирусу можно будет не измерять, если он станет сезонным заболеванием, передает ТАСС.

Лысенко оценила необходимость следить за антителами к COVID-19 в будущем и разрешила не измерять их при переходе вируса в сезонную болезнь. Она подчеркнула, что это не обусловлено напрямую распространением омикрон-штамма. Необходимость измерять антитела пропадет благодаря массовой вакцинации граждан и большому количеству переболевших.

«И мы очень рассчитываем, что отношения с COVID-19 и в виде омикрона, и всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом — то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные», — подчеркнула врач. Она призвала россиян быть к этому готовыми.

Ранее Лысенко перечислила основные симптомы омикрон-штамма. К ним она отнесла кашель, насморк и боль в горле, в редких случаях пациенты жалуются на тошноту.

Марина Совина
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