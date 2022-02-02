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Врач перечислила основные симптомы омикрон-штамма

Врач Лысенко рассказала, что кашель, насморк и боль в горле являются симптомами омикрона

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко перечислила основные симптомы омикрона. По ее словам, у инфицированных данным штаммом коронавируса появляются кашель, насморк и боль в горле. Об этом сообщает РИА Новости.

Медик отметила, что статистики по симптомам пока нет, однако уже можно сказать, что по признакам омикрон почти не отличается от других респираторных вирусных инфекций. «Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», — подытожила Лысенко, добавив, что пациенты иногда жалуются на тошноту.

Ранее российский врач рассказала о симптомах омикрона при повторном заражении. По словам Екатерины Серебренниковой, они напоминают ОРВИ. У повторно заразившихся в случае омикрона проявляются ломота в теле, боль в горле, головные боли и температура, сказала специалист.

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Варвара Кошечкина
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