Российский врач рассказала о симптомах омикрона при повторном заражении

Симптомы омикрон-штамма у ранее болевших другими формами COVID-19 напоминают ОРВИ. Об этом «Известиям» рассказала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

По ее словам, у повторно заразившихся в случае омикрона проявляются ломота в теле, боль в горле, головные боли и температура.

Относительно легкое течение связано с наличием у переболевших другими формами COVID-19 антител, которые помогают смягчить ход заболевания. Однако лучшим источником антител, по словам врача, является вакцинация.

При этом Серебренникова отмечает, что пожилые и люди с хроническими заболеваниями могут переносить омикрон намного тяжелее, вплоть до госпитализации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 70 процентов заразившихся омикроном россиян не были привиты и не болели ранее другими формами COVID-19.

