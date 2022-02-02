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Российский врач рассказала о симптомах омикрона при повторном заражении

Врач Серебренникова: симптомы омикрона у ранее болевших COVID-19 похожи на ОРВИ

Фото: Unsplash

Симптомы омикрон-штамма у ранее болевших другими формами COVID-19 напоминают ОРВИ. Об этом «Известиям» рассказала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

По ее словам, у повторно заразившихся в случае омикрона проявляются ломота в теле, боль в горле, головные боли и температура.

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Относительно легкое течение связано с наличием у переболевших другими формами COVID-19 антител, которые помогают смягчить ход заболевания. Однако лучшим источником антител, по словам врача, является вакцинация.

При этом Серебренникова отмечает, что пожилые и люди с хроническими заболеваниями могут переносить омикрон намного тяжелее, вплоть до госпитализации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 70 процентов заразившихся омикроном россиян не были привиты и не болели ранее другими формами COVID-19.

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Роман Кирьянов
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