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Раскрыт уровень доверия российской армии среди населения

Опрос ВЦИОМ показал, что 84 процента граждан доверяют российской армии

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Большинство граждан России (84 процента) доверяют российской армии, из них — 70 процентов считают, что специальная военная операция на Украине проходит успешно. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом почти половина россиян (46 процентов) считает, что цель операции — не позволить НАТО разместить базы на украинской территории, 19 процентов респондентов назвали целью денацификацию Украины, еще 18 процентов жителей страны признали причиной начавшейся операции защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отмечают социологи.

Ранее стало известно, что большинство жителей страны (78 процентов) одобрили подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками Донбасса, такой же процент граждан поддержали решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе. Не поддержали прием беженцев 13 процентов опрошенных: такого мнения чаще придерживаются россияне от 18 до 24 лет (31 процент) и от 25 до 34 лет (20 процентов).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Вскоре Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.

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Марина Совина
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