В ООН подсчитали жертвы среди мирного населения Донбасса и Украины

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подсчитали жертвы среди мирного населения на Украине и в Донбассе — с 24 февраля погибли или получили ранения 1058 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Так, с 4:00 24 февраля по 00:00 4 марта был убит 351 человек и 707 получили ранения, заявили в УВКПЧ.

Ранее стало известно, что Польша приняла более 700 тысяч украинских беженцев с начала спецоперации на Украине.

В ООН заявляют, что Украину за неделю покинул миллион человек.