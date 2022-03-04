Польша приняла более 700 тысяч беженцев с Украины

Польша приняла более 700 тысяч украинских беженцев с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погранохрану страны.

«С 24 февраля с Украины в Польшу приехали уже более 706,3 тысячи человек», — заявили в службе.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал, что количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю.

2 марта сообщалось, что правительство Чехии вводит в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Он вступит в силу в пятницу, 4 марта.

Также стало известно, что правительство Великобритании захотело конфисковать особняки российских олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев. По словам вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба, британские власти имеют на это право в рамках санкций в отношении России, если предоставлены достаточные доказательства против олигарха.

21 февраля Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала спецоперации страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.