Срок возвращения западных компаний в Россию оценили

Иностранные бренды ушли с российского рынка не навсегда, они могут вернуться в страну еще до завершения спецоперации на Украине, считает практикующий специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов. Возможные сроки возвращения западных компаний в Россию он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Шанс, что компании вернутся, есть. Санкции не вечны, они могут иметь определенный срок, ведь никто из западников тоже не хочет терять прибыль на таком огромном рынке. Однозначного ответа о сроках возвращения никто не даст. Все зависит от того, насколько эти компании находятся на территории Российской Федерации. Если этот бизнес глобально ведется с территории нашей страны, как у IKEA, например, то, думаю, в течение трех месяцев. Многие компании будут действовать по своему усмотрению», — объяснил маркетолог.

Многим производителям товаров и поставщикам услуг не обязательно дожидаться завершения спецоперации России, им важно увидеть начало процесса мирного урегулирования на дипломатическом уровне. По мнению Сергея Краснова, единственный выход для компаний — принять позицию российских властей.

Все рынки уже давно поделены. Альтернативы окончательного ухода нет, многие компании уже присутствуют и на европейском рынке, и на китайском Сергей Краснов маркетолог

«В первую очередь компании должны понять, что ситуация решается политически. Они это поймут, когда МИД и лидеры стран начнут общаться, что будет видно через средства массовой информации. Второе — те же самые экономические санкции начнут давить на них самих. Как известно, заменить российский газ крайне сложно, пока нет реального поставщика, который мог бы это реально обеспечить», — утверждает маркетолог.

После начала спецоперации России на Украине западные страны начали вводить санкции против Москвы. Иностранные компании заявляли об уходе с российского рынка и приостановке деятельности в стране. К решению присоединились поставщики товаров, автоконцерны, магазины одежды, производители гаджетов, платежные сервисы и сервисы различных услуг.

