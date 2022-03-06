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Названо число участников незаконных акций в городах России

МВД заявило, что в незаконных акциях в городах РФ участвовали порядка 5,2 тысячи человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Порядка 5,2 тысячи человек приняли участие в незаконных акциях в городах России. Такое число назвала ТАСС в воскресенье, 6 марта, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в Москве в несогласованной акции приняли участие около 2,5 тысячи человек, были задержаны 1700.

В Санкт-Петербурге число участников незаконных акций составило примерно 1,5 тысячи человек, 750 из них задержаны, добавила Волк.

В других российских городах участниками несогласованных мероприятий стали в общей сложности 1,2 тысячи человек, задержаны 1061, уточнила представитель МВД.

Ранее трое полицейских и шесть задержанных на несанкционированной акции протеста в центре Москвы пострадали в ходе ДТП с автозаком, которое произошло на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала.

На момент аварии в автозаке находились 29 человек. Пятеро из них — сотрудники правоохранительных органов, остальные — задержанные за участие в митинге.

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Анна Щербакова
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