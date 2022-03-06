В Москве перевернулся автозак с задержанными

Трое полицейских и шесть задержанных на несанкционированной акции протеста в центре Москвы пострадали в ходе ДТП с автозаком, которое произошло на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что автозак с задержанными столкнулся с легковой машиной на регулируемом перекрестке, после чего врезался в столб и перевернулся. Кроме того, в этот же легковой автомобиль врезалась коммерческая скорая, которая не успела затормозить.

На момент аварии в автозаке находились 29 человек. Пятеро из них — сотрудники правоохранительных органов, остальные — задержанные за участие в митинге. По предварительным данным, все пострадавшие получили легкие ушибы.

Также сообщается, что один из задержанных, который находился в попавшем в ДТП автозаке, попытался бежать, однако был задержан полицейскими.

Накануне, 5 марта, МВД России предупредило, что намерено пресечь незаконные митинги 6 марта, призывы к проведению которых распространились в интернете. Полиция сообщила, что руководителям территориальных органов ведомства поручили провести «дополнительные мероприятия по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории».