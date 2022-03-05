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В МВД предупредили о намерении пресечь незаконные митинги

МВД России пригрозило незамедлительным задержанием участникам несогласованных акций

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

МВД России на своем сайте предупредило, что намерено пресечь незаконные митинги 6 марта, призывы к проведению которых распространились в интернете.

Полиция сообщила, что руководителям территориальных органов МВД поручили «дополнительные мероприятия по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории».

Кроме того, МВД России напомнило, что все попытки проведения несогласованных с властями акций «будут незамедлительно пресечены», а их организаторы и участники будут привлечены к ответственности. Также правоохранители пригрозили незамедлительным задержанием и наказанием тем, кто допустит провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к полицейским.

«Призываем граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей», — добавили в МВД.

Ранее Генеральная прокуратура России пригрозила уголовными делами тем, кто призывает к «антивоенным» акциям. Там сослались на то, что «призывы к проведению гражданами якобы мирных антивоенных акций» зачастую публикуют запрещенные в России экстремистские объединения.

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Антон Похиляк
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