Генпрокуратура пригрозила уголовными делами призывающим к «антивоенным» акциям

Генеральная прокуратура России опубликовала на своем сайте сообщение, в котором пригрозила уголовными делами тем, кто призывает к «антивоенным» акциям.

В Генпрокуратуре сослались на то, что «призывы к проведению гражданами якобы мирных антивоенных акций» зачастую опубликовывают запрещенные в России экстремистские объединения, добавив, что они распространяются «в условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию» во время специальной военной операции по защите Донбасса.

Ведомство напомнило об уголовной ответственности по статье УК РФ об участии в деятельности экстремистской организации, если граждане поддадутся на такие призывы и таким образом станут «жертвами провокаций».

«Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка», — добавила Генпрокуратура.

1 марта в Мосгорсуде сообщили, что столичные суды арестовали более 60 участников прошедших в городе несанкционированных митингов. Еще 200 участников акций получили штрафы.