Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний «коктейля из антител». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, первые участники исследования начнут получать препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител примерно через три недели.

«Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы», — сообщил он.

Гинцбург добавил, что срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если испытания первой фазы пройдут успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы.

Ранее Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. По его словам, более 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании препарата уже вакцинированы. Он сообщил, что никаких осложнений у них нет.

