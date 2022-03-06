Блинкен сообщил о желании США поддерживать дипломатические отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил о важности сохранения дипломатических отношений с Россией. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказать помощь американцам, находящимся на территории страны. Также он добавил, что правительство США призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности к диалогу с западными партнерами и властями Украины для урегулирования конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Он предупредил, что ответ Москвы будет незамедлительным.