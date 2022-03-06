Путин заявил о готовности к диалогу с властями Украины и западными партнерами

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом заявил о готовности российской стороны к диалогу с властями Украины и западными партнерами для урегулирования конфликта. Об этом сообщает в воскресенье, 6 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Вместе с тем Путин в беседе с президентом Турции обратил внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс. По его словам, это используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.

«В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — пояснили в пресс-службе Кремля.

Президент России надеется, что в ходе очередного раунда переговоров украинская сторона проявит более конструктивный подход, учитывающий все реалии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.