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Эрдоган созвонился с Путиным для обсуждения ситуации на Украине

Президент Турции Эрдоган начал телефонные переговоры с Путиным по ситуации на Украине

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят телефонный разговор, в ходе которого обсуждается ситуация на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

В сообщении отмечается, что по итогам общения президентов двух стран ожидается заявление канцелярии турецкого лидера.

5 марта представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Эрдоганом выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.

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Игорь Дмитров
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