Эрдоган созвонился с Путиным для обсуждения ситуации на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят телефонный разговор, в ходе которого обсуждается ситуация на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

В сообщении отмечается, что по итогам общения президентов двух стран ожидается заявление канцелярии турецкого лидера.

5 марта представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Эрдоганом выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.