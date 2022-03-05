В Турции заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле или Анкаре. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

По его словам, Эрдоган уже передал Путину намерения Зеленского. «Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Турция готова внести свой вклад», — отметил Калын.

Представитель президента также отметил, что турецкий лидер в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с российским коллегой озвучит предложения Анкары по урегулированию украинского кризиса.

«Турция в настоящее время является одной из немногих стран, которые могут одновременно разговаривать и с Россией, и с Украиной. Повторяю слова нашего президента, мы не можем отказаться от России или Украины. Поэтому мы делаем акцент на том, какие шаги мы можем предпринять, чтобы посадить стороны за стол переговоров, но особенно убедить здесь российскую сторону», — указал Калын.

Ранее представитель Эрдогана заявил, что у Турции отсутствуют планы по введению санкций против России, и Анкара не хочет занимать чью-либо сторону в украинском конфликте. По словам Калына, Анкара не хочет, чтобы от этого пострадала экономика страны.

Калын раскрыл дату возможных переговоров Владимира Путина и турецкого лидера. По его словам, телефонные переговоры политиков запланированы на 6 марта. Представитель президента заявил о необходимости немедленной остановки военной операции и призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров.