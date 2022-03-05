В Турции раскрыли дату возможных переговоров Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на 6 марта. Представитель президента Ибрагим Калын раскрыл дату возможных переговоров политиков, передает ТАСС.

«Эта война должна быть немедленно остановлена, необходимо сесть за стол переговоров. Наш президент осуществляет очень интенсивную дипломатию. Завтра у нашего президента будут переговоры с Путиным», — указал он.

Ранее президент России и канцлер Германии Олаф Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры по Украине.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.