Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц и Путин договорились провести новые переговоры по Украине

Канцлер ФРГ Шольц и президент России Путин проведут новые переговоры по Украине

Фото: Andrei Gorshkov / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин договорились в скором времени провести новые переговоры по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Президент Путин проинформировал канцлера о том, что Россия и Украина планируют провести третий раунд переговоров в конце этой недели. Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры», — заявил он.

Материалы по теме:
«Нас тут убивают *****» Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
«Нас тут убивают *****»Как в Донбассе люди живут и гибнут на линии фронта с надеждой на долгожданный мир. Репортаж
2 марта
Россия и Украина провели второй раунд переговоров. О чем договорились стороны и когда состоится новая встреча?
Россия и Украина провели второй раунд переговоров.О чем договорились стороны и когда состоится новая встреча?
Вчера

Ранее Шольц в телефонном разговоре с российским президентом призвал к немедленной остановке спецоперации России на Украине. Сообщается, что во время разговора, который длился около часа, лидеры государств обменялись разными точками зрения на происходящие события. Канцлер потребовал обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боевых действий.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.