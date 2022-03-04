Шольц и Путин договорились провести новые переговоры по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин договорились в скором времени провести новые переговоры по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Президент Путин проинформировал канцлера о том, что Россия и Украина планируют провести третий раунд переговоров в конце этой недели. Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры», — заявил он.

Ранее Шольц в телефонном разговоре с российским президентом призвал к немедленной остановке спецоперации России на Украине. Сообщается, что во время разговора, который длился около часа, лидеры государств обменялись разными точками зрения на происходящие события. Канцлер потребовал обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боевых действий.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.