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Шольц попросил Путина немедленно остановить спецоперацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц призвал президента Путина немедленно остановить спецоперацию на Украине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвал к немедленной остановке спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, разговор двух лидеров длился около часа. Шольц выразил Путину свою обеспокоенность происходящим на Украине.

«Он призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев», — заявил Хебештрайт.

Ранее днем 4 марта двухчасовой разговор с Путиным по телефону провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обсудили вопрос гибридной войны, которую Запад развернул против Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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