Турция заявила об отсутствии планов введения санкций против России

У Турции отсутствуют планы по введению санкций против России, и Анкара не хочет занимать чью-либо сторону в украинском конфликте. Об этом заявил представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет плана санкций (против России — прим. "Ленты.ру") (…) Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого», — сообщил он.

Ранее Калын раскрыл дату возможных переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера. По его словам, телефонные переговоры политиков запланированы на 6 марта. Представитель президента заявил о необходимости немедленной остановки военной операции и призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.