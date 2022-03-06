В Татарстане отремонтировали около 250 километров дорог

В течение 2021 года в Татарстане отреставрировали около 250 километров дорог. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ремонтные работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», на реализацию которого было выделено более пяти миллиардов рублей. В общей сложности улучшилось состояние 245,7 километра дорог на 98 объектах дорожной сети.

Помимо этого, семь миллиардов рублей вложили в реализацию трех крупных проектов. В их числе — ремонт дороги Казань — Шемордан, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году. Продолжается также строительство дороги от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга», ввод которой планируется в 2023 году, и участка Большого Казанского кольца, который предполагается сдать в 2024 году.

Кроме того, 370 миллионов рублей выделили на реализацию интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях. В частности, на средства финансирования закуплены камеры, датчики интенсивности, автоматические системы управления движением и системы весового контроля, проведены работы по созданию платформы управления дорожным движением.

В декабре 2021 года в Татарстане состоялось открытие животноводческой фермы на 600 голов крупного рогатого скота. Новая ферма появилась в поселке Псеево Менделеевского района благодаря выигранному гранту по линии Минсельхозпрода республики на сумму 16,6 миллиона рублей. Общая сумма инвестиций в данный проект составляет около 32 миллионов рублей.