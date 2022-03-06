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В Египте объяснили бессмысленность санкций против России

Noonpost о санкциях Запада против России: Москва подготовилась к трудностям за семь лет

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Новые санкции против России, которые вводит Запад, не достигнут своей цели. О бессмысленности антироссийских санкций говорится в материале египетского издания Noonpost.

По словам автора, новые ограничения являются продолжением санкций, которые были введены после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году. Отмечается, что российским властям удалось подготовится к трудностям за последние семь лет. Также в статье говорится, что все текущие решения Москва принимает с учетом перспективы новых санкций.

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Автор добавил, что с 2014 года российская сторона всерьез задумалась над «дедолларизацией» и изменением валютной политики, чтобы прекратить гегемонию доллара. К началу текущего года Москва занимала четвертое место в мире по величине валютных резервов. Издание пишет, что в свете отключения российских банков от международной системы платежей SWIFT Москвой был разработан аналог — Систему передачи финансовых сообщений.

По словам автора, санкции никогда не могли заставить ни одно государство изменить свою позицию. Он отметил, что Россия постарается все вытерпеть, так как у страны есть для этого силы. При этом он усомнился в способности Запада продолжать свое давление на Москву.

Ранее посол России в Мексике Виктор Коронелли назвал недостойными санкции Германии против газопровода «Северный поток-2». Также он предупредил Берлин о последствиях. По словам дипломата, решение нанесет невосполнимый урон отношениям России и Германии, ответственность в этом вопросе он возложил целиком на германскую сторону.

Марина Совина
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