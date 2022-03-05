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Германию предупредили о последствиях из-за санкций против «Северного потока-2»

Посол РФ Коронелли заявил, что заморозка «Северного потока-2» нанесет урон Германии
Виктор Коронелли

Виктор Коронелли. Фото: Антон Великжанин / РИА Новости

Посол РФ в Мексике Виктор Коронелли назвал недостойными санкции Германии против газопровода «Северный поток-2». Также он предупредил Берлин о последствиях, его слова в субботу, 5 марта, приводит РИА Новости.

По словам дипломата, решение нанесет невосполнимый урон отношениям России и Германии, ответственность в этом вопросе он возложил целиком на германскую сторону.

«С точки зрения международного торгового права, решение германских властей заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" неприемлемо и недостойно. Это классический пример использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против России», — сказал Коронелли.

Он добавил, что такие действия ставят под сомнение репутацию Германии как надежного экономического партнера, и ответственность за них лежит целиком на германской стороне. «В этом контексте неотъемлемое право инвесторов проекта — судебные иски против соответствующих органов власти в Берлине перед международными арбитражными инстанциями для получения компенсаций», — заключил посол.

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22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока-2». Он попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности, что нужно для блокировки одобрения российского проекта. 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости полной остановки «Северного потока-2».

Марина Совина
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