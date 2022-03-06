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ФСБ задержала в российском регионе украинца за участие в радикальных движениях

В Ростовской области ФСБ задержала гражданина Украины за участие в запрещенной организации

Фото: Depositphotos

ФСБ задержала в Ростовской области украинца, подозреваемого в участии в незаконных формированиях и радикальных движениях. Об этом сообщили в региональном УФСБ России, передает ТАСС.

В ведомстве отметили причастность задержанного к экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ) и вооруженному формированию «Украинская добровольческая армия» (УДА). Помимо этого, выяснилось, что гражданин Украины воевал на стороне националистов.

У подозреваемого в ходе обысков были изъяты предметы, которые указывают на его участие в боевых действиях в составе незаконного формирования, рассказали в региональном УФСБ России. В отношении гражданина Украины заведены дела по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») и по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Ранее в феврале ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в одном из крымских православных храмов. Уточняется, что все задержанные — граждане России, которые являлись сторонниками радикального движения «Правый сектор» (запрещен в России).

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Варвара Кошечкина
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