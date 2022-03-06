Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами Visa и Mastercard в России

Apple Pay и Google Pay перестанут работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. Об этом сообщает Банк России.

Несмотря на то что сервисы станут недоступны, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны, отмечают в регуляторе. Там также отметили, что деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и доступ к ним не исчез.

В Банке России напоминают, что для бесконтактной оплаты с помощью смартфона можно использовать мобильный платежный сервис Mir Pay, доступный для устройств на базе Android. «Mir Pay позволяет проводить платежные операции, к нему можно подключить карты "Мир" более 80 российских банков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все российские карты Visa и Mastercard продолжат работать на территории страны до истечения срока их действия.

6 марта стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Такое решение было принято из-за введения антироссийских санкций.