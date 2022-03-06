Кадыров предложил Зеленскому сделку

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил ему устроить встречу с президентом России Владимиром Путиным, если украинский лидер будет готов к диалогу. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, то тебя ждет участь [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо», — предложил сделку Кадыров.

Он попросил Зеленского связаться с ним и пообещал помочь «найти общий язык с Путиным», устроить встречу. Президент Украины, в свою очередь, заявил Кадыров, должен передать полномочия Виктору Януковичу, свергнутому с поста главы государства в 2014 году.

«Да, ты талантливый человек, хороший актер, но не политик. И сейчас на тебя лег груз проблем, которые ты не в состоянии решить. Выходи на меня, пока не поздно, и мы поговорим о твоем будущем. Это я говорю от себя лично. Пока от себя. Принимай решение как можно скорее», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни также призывал Зеленского передать власть Януковичу. «Не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. (...) Вот ему [Януковичу], легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся», — отмечал он.