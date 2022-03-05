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Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу

Глава Чечни Кадыров предложил президенту Украины Зеленскому передать власть Януковичу

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне спецоперации России в стране, в котором предложил ему передать власть Виктору Януковичу, свергнутому с поста главы государства в 2014 году. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что Зеленский сбежал «так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел», и попросил его вернуться в Киев, принять требования Москвы и попросить прощения у украинцев.

«Еще не поздно сохранить лицо и постараться достойно пройти путь. Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили и все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук?» — напомнил он.

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Автор записи подчеркнул, что, по его мнению, законным президентом Украины остается Янукович. «Не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. (...) Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся», — заключил Кадыров.

Сведения о том, что Зеленский на фоне спецоперации покинул Украину, появлялись в сети неоднократно. Накануне депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что глава государства якобы пересек украино-польскую границу. Сам президент, как и ранее, эту информацию опроверг, подчеркнув, что находится в Киеве и никуда не уезжал.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В его отношении на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.

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Варвара Кошечкина
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