«Роскосмос» гарантировал создание орбитальных группировок связи и наблюдения

«Роскосмос» гарантирует создание орбитальных группировок связи и наблюдения, в том числе радиолокацию, в кратчайшие сроки, для обеспечения нужд экономики и обороны. об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что России необходимо прекратить закупать материалы дистанционного зондирования Земли — снимки и геоаналитику — у иностранных операторов.

«Сейчас это никто России не продаст. До сих пор огромные средства уходили за рубеж, обесценивая нашу орбитальную группировку и возможности национального оператора "Терра Тех"», — подчеркнул Рогозин.

24 февраля Запад анонсировал санкции против космической отрасли России. По словам президента США Джо Байдена, санкции в отношении ракетно-космической и других отраслей промышленности перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. Глава Соединенных Штатов добавил, что ограничения снизят способность Москвы конкурировать в экономическом плане и нанесут удар по долгосрочным стратегическим амбициям президента России Владимира Путина.

Вслед за американской стороной 25 февраля санкции в отношении «Роскосмоса» ввел Евросоюз (ЕС), который, в частности, отключил один из двух телескопов российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Одновременно в Европейском космическом агентстве (ЕКА) признали маловероятным совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars.

