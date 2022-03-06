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На Украине обратились к «Большой семерке» из-за России и Белоруссии

Премьер Украины Шмыгаль потребовал исключить Россию и Белоруссию из МВФ и Всемирного банка

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал обращение к странам «Большой семерки», в котором потребовал исключить Россию и Белоруссию из Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом сообщает РИА Новости.

Шмыгаль сообщил, что обратился к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии с требованием прекратить членство России и Белоруссии в МВФ и всех организациях Всемирного банка.

2 марта Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также стало известно о запрете указанным банкам использовать услуги SWIFT.

Международный валютный фонд предупредил, что введенные против России санкции окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки.

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Алиса Реброва
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