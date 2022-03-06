Российские военные за сутки сбили 8 украинских боевых самолетов и два вертолета

Военнослужащие Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили восемь украинских боевых самолетов и два вертолета. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, истребительной авиацией и средствами противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и один Су-25 в районе Нежина.

Кроме того, сбито два вертолета Ми-8 в районе Киева и шесть беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Также представитель военного ведомства рассказал, что Вооруженные силы России возобновили наступление и продвинулись на 11 километров, взяв под контроль пять населенных пунктов: Приютное, Завитне Бажання, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское.