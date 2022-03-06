Российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов на Украине

Вооруженные силы (ВС) России возобновили наступательные действия и продвинулись на 11 километров. Об этом в воскресенье, 6 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он заявил, что под контроль взяты пять населенных пунктов: Приютное, Завитне Бажання, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжила наступление в связи с нежеланием украинских властей воздействовать на националистов или продлить режим тишины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).