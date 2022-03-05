Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская армия возобновила наступление на Украине

Генерал-майор Конашенков сообщил о возобновлении наступательных действий ВС РФ на Украине

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России возобновили наступательные действия в связи с нежеланием украинских властей воздействовать на националистов или продлить режим тишины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены», — объяснил он.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее стало известно, что 5 марта с 10 часов утра по московскому времени Минобороны России объявило режим тишины и открыло гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. По словам Конашенкова, маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине
Visa объявила о приостановке работы в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.