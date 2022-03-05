Российская армия возобновила наступление на Украине

Вооруженные силы (ВС) России возобновили наступательные действия в связи с нежеланием украинских властей воздействовать на националистов или продлить режим тишины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены», — объяснил он.

Ранее стало известно, что 5 марта с 10 часов утра по московскому времени Минобороны России объявило режим тишины и открыло гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. По словам Конашенкова, маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).