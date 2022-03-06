В России заявленные санкции Запада сочли мягкими

Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что санкции, о которых западные страны объявили после начала специальной военной операции на Украине, «на бумаге» выглядят мягче. Он сообщил об этом в интервью ГТРК-Урал, его цитирует ТАСС.

«То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьезными убытками», — сказал Якушев.

Он добавил, что сейчас важно спокойно пройти период юридического оформления санкций. При этом они открывают возможность для российских производителей, заключил Якушев.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что введенные странами Запада санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств.