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В ДНР назвали число сложивших оружие украинских военных

В Народной милиции ДНР сообщили о 104 украинских военных, сложивших оружие

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К настоящему моменту 104 украинских военных сложили оружие. Такое число назвал заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости в воскресенье, 6 марта.

Он отметил, что все они перешли на сторону ДНР. Кроме того, 11 бойцам оказывается медицинская помощь.

Ранее Басурин сообщил, что Украина отказалась гарантировать соблюдение режима тишины в Волновахе и Мариуполе.

Он пояснил, что по периметру взорванного 5 марта в Мариуполе дома находится охрана.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. До этого Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) пожаловались российскому лидеру на условия жизни.

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Анна Щербакова
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