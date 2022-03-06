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В ДНР заявили об отказе Украины гарантировать соблюдение режима тишины

Басурин заявил об отказе Украины по соблюдению режима тишины в Волновахе и Мариуполе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украина отказалась гарантировать соблюдение режима тишины в Волновахе и Мариуполе. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает ТАСС в воскресенье, 6 марта.

Он отметил, что по периметру взорванного 5 марта в Мариуполе дома находится охрана. По словам Басурина, сведения о пострадавших узнать не удается.

Накануне Басурин сообщил об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе.

Он рассчитывает на то, что украинские командиры дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть Мариуполь и Волноваху.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. До этого Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) пожаловались российскому лидеру на условия жизни.

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Анна Щербакова
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