Брат Нурмагомедова одержал вторую подряд победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Брайаном Келлехером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в полулегкой весовой категории прошла в ночь на воскресенье, 6 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин успешно провел удушающий прием в первом раунде и заставил соперника сдаться.

Для Умара Нурмагомедова, который является двоюродным братом российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, эта победа стала второй во втором бою в рамках UFC. В январе 2021 года он победил представителя Казахстана Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде.

Всего на счету Нурмагомедова 14 боев в MMA. Во всех поединках 25-летний россиянин одержал победы.