В России рассказали о планах Украины стать ядерной страной

Украина собиралась запустить свое ядерное оружие. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя одного из компетентных российских ведомств.

«Осуществление Киевом своего крайне опасного проекта «ядерная Украина» могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что заявление Зеленского на Мюнхенской конференции о возможности получения Украиной статуса ядерной державы было неслучайным. По словам спикера, сразу после того, как в 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства, в стране начались работы по созданию своего ядерного взрывного устройства, которое в будущем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов.

В 2014 году после негласного распоряжения Петра Порошенко разработки ученых приобрели практическую направленность. Эксперт добавил, что работы велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. «Научное сообщество Украины обладало достаточными компетенциями для создания устройства как "имплозивного", так и "пушечного" типа», — сказал источник агентства.

Также он отметил вероятность покупки Киевом на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов. По словам спикера, уже в течение нескольких месяцев украинские ученые могли разработать ядерное взрывное устройство на основе плутония, используя хранящееся на территории страны отработавшее ядерное топливо.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вела работы по созданию ядерного вооружения. По его словам, США были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.

«По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи», — сказал Нарышкин.