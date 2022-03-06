Зеленский трижды за сутки поговорил с премьером Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет трижды за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в беседе с РИА Новости заявила пресс-секретарь премьера Анна Йонатан-Леус.

«Да, поговорил. В третий раз за сутки», — отметила Йонатан-Леус, подтверждая информацию о контактах представителей двух государств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили в Берлине итоги встречи израильского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель кабинета министров ФРГ указал, что по итогам встречи Шольц и Беннет договорились оставаться в тесном контакте по вопросу ситуации на Украине. По словам чиновника, оба лидера заявили о готовности «работать изо всех сил» для «прекращения войны на Украине».