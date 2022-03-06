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Зеленский трижды за сутки поговорил с премьером Израиля

Президент Украины Зеленский три раза за сутки поговорил с премьером Израиля Беннетом

Фото: Sergiy Dolzhenko / Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет трижды за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в беседе с РИА Новости заявила пресс-секретарь премьера Анна Йонатан-Леус.

«Да, поговорил. В третий раз за сутки», — отметила Йонатан-Леус, подтверждая информацию о контактах представителей двух государств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили в Берлине итоги встречи израильского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель кабинета министров ФРГ указал, что по итогам встречи Шольц и Беннет договорились оставаться в тесном контакте по вопросу ситуации на Украине. По словам чиновника, оба лидера заявили о готовности «работать изо всех сил» для «прекращения войны на Украине».

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Варвара Кошечкина
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