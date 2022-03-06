Лидеры Израиля и Германии обсудили итоги встречи израильского премьера с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили в Берлине итоги встречи израильского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

В центре внимания 90-минутного разговора находились результаты беседы, которую премьер-министр провел в Москве с российским президентом Путиным Штеффен Хебештрайт официальный представитель кабинета министров ФРГ

Хебештрайт сообщил, что по итогам встречи Шольц и Беннет договорились оставаться в тесном контакте по вопросу ситуации на Украине. По словам чиновника, оба лидера заявили о готовности «работать изо всех сил» для «прекращения войны на Украине».

Встреча в Кремле

Путин и Беннет встретились в Кремле в субботу, 5 марта, для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

После этого израильский премьер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они также обсудили ситуацию на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса.

Только что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по завершении встречи с Путиным в Кремле канцелярия премьер-министра Израиля

Израильский премьер стал первым иностранным лидером, посетившим Москву с начала военной операции российских вооруженных сил на Украине 24 февраля.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил Беннета стать посредником на переговорах с Путиным. По мнению журналистов газеты Financial Times, подобному обращению могли способствовать отношения стратегического партнерства Израиля и России в Сирии и других местах.

2 марта Путин и Беннет провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по ситуации вокруг проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Тогда лидеры двух стран условились продолжить личные контакты.

Переговоры с Украиной

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

Представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения Владимир Мединский глава российской делегации, помощник президента России

По итогам делегации договорились о проведении новой встречи. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что очередной раунд переговоров с российской дипломатической миссией может пройти «в ближайшие день-два» — 5 или 6 марта.

Вечером в субботу, 5 марта, член украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что третий раунд переговоров с Украиной может состояться в понедельник, 7 марта. Он не привел других подробностей встречи, а также не указал ее возможного места.

Позднее эту информацию подтвердил глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, украинской делегации приходится согласовывать действия как с президентом страны Владимиром Зеленским, так и с Западом.