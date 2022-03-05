Премьер Израиля позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

«Только что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по завершении встречи с Путиным в Кремле», — сообщили в канцелярии.

Отмечается, что главы двух стран обсудили ситуацию на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса. Затем премьер Израиля отправился в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом для обсуждения ситуации на Украине.

Предыдущая беседа Путина и Беннета состоялась 2 марта. В ходе телефонного разговора российский лидер изложил израильскому премьеру принципиальную позицию в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

24 февраля президент России объявил о начале операции по защите Донбасса. По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

