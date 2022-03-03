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Мединский оценил достигнутые на российско-украинских переговорах соглашения

Мединский заявил, что Россия и Украина договорились о возможном временном прекращении огня
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня. Об этом по итогам российско-украинских переговоров заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, его слова передает ТАСС.

«Представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения», — заявил Мединский.

Он также отметил, что двум странам во время переговоров удалось найти понимание по части вопросов.

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Никита Абрамов
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