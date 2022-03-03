Мединский оценил достигнутые на российско-украинских переговорах соглашения

Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах и возможном временном прекращении огня. Об этом по итогам российско-украинских переговоров заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, его слова передает ТАСС.

«Представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения», — заявил Мединский.

Он также отметил, что двум странам во время переговоров удалось найти понимание по части вопросов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта.