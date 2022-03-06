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Президент Словакии назвала невозможным создание бесполетной зоны над Украиной

Президент Словакии Чапутова: для создания бесполетной зоны над Украиной нужны силы НАТО
Зузана Чапутова

Зузана Чапутова. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Словакии Зузана Чапутова назвала планы по созданию над Украиной бесполетной зоны нереализуемыми. Она объяснила это тем, что осуществить данную задумку невозможно без участия военной силы НАТО, что автоматически делает ее одной из сторон конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Markiza.

«Объявление бесполетной зоны над Украиной потребовало бы использования военной силы и означало бы вступление вооруженных сил стран-членов НАТО на территорию Украины и участие в боях. Мы вступили бы в военный конфликт и стали бы одной из сторон войны», — рассказала Чапутова.

Она также отметила, что обсуждения планов о вступлении Украины в Евросоюз не являются только лишь символическими. По ее мнению, нужно предоставить ей статус страны-кандидата на вступление и начать переговоры на эту тему. Однако, комментируя возможность Украины вступить в Североатлантический альянс, она подчеркнула, что в настоящее время это нереально.

Ранее Министерство иностранных дел Украины возмутилось активизацией торговых отношений между Россией и Грузией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это является категорически неприемлемым.

Марина Совина
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