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На Украине возмутились активизацией торговых отношений России с Грузией

МИД Украины заявил, что активизация торговых отношений России и Грузии неприемлема

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины в своем Telegram-канале опубликовало заявление, в котором выражает возмущение активизацией торговых отношений между Россией и Грузией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это является категорически неприемлемым.

«На Украине обратили внимание на сообщения об отмене Россией части торговых санкций против Грузии. Отмечается, что РФ приняла это решение в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции ЕС против России. Считаем категорически неприемлемой активизацию торговых отношений с Россией», — сказано в сообщении.

В МИД призвали грузинские власти публично отмежеваться от решения Москвы, а также не вести торговлю с российскими компаниями, поскольку таким образом РФ может получить дополнительные ресурсы.

Ранее член делегации Киева на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и ряд американских конгрессменов планируют приехать на Украину. Трамп, в свою очередь, считает виновными в эскалации на Украине НАТО, западные страны и нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Марина Совина
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